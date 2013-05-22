中国期市：棕榈油和豆油双双触及一周高位，内外价差巨大令进口受抑

路透北京5月22日 - 中国棕榈油和豆油期货周三表现强势，主力合约 双双触及一周高位。分析师指出，由于这两大油脂的国内外价格倒挂严重 ，导致近期进口压力明显缓解，市场可能受到短线多头资金的关注。 大商所豆油主力1309合约 收高1.24%，报每吨7,536元人民币 ，为5月14日以来收盘高位。棕榈油 收高1.23%，至每吨6,104元， 亦为一周最高。 “短期看这波还是资金面炒作，油脂大幅走强甚至转势的可能性不大 ，随着棕榈油消费旺季的来临，还须关注需求是否能起来。”上海中期的 农产品分析师邓宁宁表示。 她并称，5月以来中国的棕榈油进口降幅较大，豆油方面也传出进口 商取消船货的消息，这有助于缓解国内供应压力；此外4月下旬国内小包 装食用油调价后，贸易商反映棕榈油的掺兑需求增加，也对棕榈油需求构 成利好。 船运调查机构SGS的数据显示，全球最大的棕榈油出口国--马来西亚5 月1-20日对中国的棕榈油出口为15.55万吨，较上月同期的逾23万吨大幅 减少。 中国国家粮油信息中心周三的报告称，近期中国进口厂商取消了10-1 5万吨近月船期的南美豆油，因目前国内外豆油价格倒挂严重，进口亏损 幅度较大。 监测显示，目前6月船期南美豆油到港完税成本约为每吨8,150元，较 沿海地区四级豆油均价每吨高出810元，倒挂价差仍处近年来高位区间。 尽管价差倒挂令进口步伐放缓，但国内供应面的压力依然存在。市场 人士表示，目前国内主要港口的棕榈油库存仍处于140万吨左右的高位。 而根据船期安排，近期将有大量南美大豆到港，也将强化豆油供应充足的 预期，这些也决定了今年以来油脂价格持续疲弱的局面难以在短期内根本 扭转。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1309 53,580 0.66 283,234 黄金(au) 1312 278.86 0.03 109,434 螺纹钢 (rb) 1310 3,594 -0.03 1,821,140 橡胶 (ru) 1309 20,460 -0.15 165,560 大商所 豆粕 (m) 1309 3,321 0.03 1,494,406 豆油 (y) 1309 7,536 1.24 685,006 焦炭 (j) 1309 1,571 0.83 293,920 郑商所 白糖 (sr) 1309 5,168 0.10 569,456 棉花 (cf) 1309 20,165 -0.12 73,176 中金所 沪深300(if) 1306 2,602.0 0.14 102,876 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)