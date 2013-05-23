新债招标：中国铁路总公司五年中票中标利率4.50%--业内人士

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
路透上海5月23日 - 业内人士周四透露，中国铁路总公司今日招标发行的200亿元人民币五年期中期票据，中标利率为4.50%。本期中票是原铁道部改制为铁路总公司后首次发债。
业内人士并透露，本次投标倍数为2.15倍。
今日新债具体条款如下：
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 铁路总公司 600 200 5 5/23招标 工商银行 AAA 5/24 5/27
中国银行 =============================================================================================
截至本次发行公告出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,641亿元。其中中国铁路建设 债券6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额为910亿元、短期融资债券合计金额为421亿元。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，铁路建设债券仍为政府支持债券。
中国铁路总公司今年一季度的税后利润为-68.76亿元，负债率略升至62.31%，主要是货运、客运均运量不足所致。截至2013年3月31日其资产总额4.56万亿元，较上年末增加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%，绝大部分为长期借款。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。