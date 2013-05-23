新债招标：中国铁路总公司五年中票中标利率4.50%--业内人士

路透上海5月23日 - 业内人士周四透露，中国铁路总公司今日招标发行的200亿元人民币五年期中期票据，中标利率为4.50%。本期中票是原铁道部改制为铁路总公司后首次发债。

业内人士并透露，本次投标倍数为2.15倍。

今日新债具体条款如下：

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 铁路总公司 600 200 5 5/23招标 工商银行 AAA 5/24 5/27

中国银行 =============================================================================================

截至本次发行公告出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,641亿元。其中中国铁路建设 债券6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额为910亿元、短期融资债券合计金额为421亿元。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，铁路建设债券仍为政府支持债券。