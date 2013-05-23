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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:44 BJT

中国数据：5月制造业PMI初值续降至49.6，为七个月来首次跌破50--汇丰

路透北京5月23日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。上月该终值为50.4。

Markit提供的新闻稿显示,5月新订单分项指数初值亦降至荣枯线下方的49.5，创去年9月以来最低水平。

是次PMI预览数据样本采集自5月13-21日之间,终值定于6月3日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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