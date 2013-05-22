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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 15:57 BJT

全球金市：美元走弱提振现货金上扬1%，市场关注贝南克陈词

路透伦敦5月22日 - 金价周三上涨1%至盘中高点，因美元兑一篮子货币走弱，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员缓和了美联储不久将退出购债措施的疑虑。

投资人静待美联储主席贝南克日内稍晚的国会证词，以寻觅美国经济状况的线索。

现货金 一度涨至1,389.70美元，一反上日下挫1.3%的颓势。0742 GMT报每盎司1,388.66美元，扬升1%。美国6月期金 升0.7%至1,387.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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