台湾债市：五年公债殖利率微幅收跌，贝南克国会证词前夕狭幅盘整

* 贝南克国会证词前夕狭幅区间整理 * 明日五年券殖利率主交投暂看0.92-0.95% 路透台北5月22日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周三微幅收跌。交易员 指出，美联储主席贝南克即将发表国会证词，市场谨慎因应，令今日台债主流券殖利率陷入 狭幅区间盘整。 交易员认为，由美债周二殖利率回跌来看，显示市场对贝南克提及缩减购债的预期已降 温，只不过贝南克在国会的谈话内容仍充满不确定性，致今日台债交投以区间交易为主，明 日102/2主要交投区间料暂看在0.92-0.95%。 “ 短线市场消化一下贝南克证词的谨慎氛围!”一位银行交易员说。 交易员表示，目前短券端的短多氛围仍在，主要因为公债RP利率缓步趋跌，增加养券的 空间及持有短券的意愿，加以近日外资汇入令台币 走势趋升，外资买盘有可能暂驻 短券，此皆有利于支撑短多氛围。 美国公债价格周二收涨，因收益率攀升后买家入市，且美国联邦储备理事会(FED/美联 储)两名有投票权的委员对经济前景的看法温和，使美联储不久会缩减购债规模的预期降温 。指标10年期公债 收益率回跌至1.95%。 交易员指出，目前市场普遍预期贝南克维持原来量化宽松退场步骤的可能性较高，从周 二美债表现就可嗅出一些端倪，美国指标10年期公债殖利率料在1.6-2%的大区间震荡，毕竟 2%是很紮实的一道关卡，而美国经济仍持续复苏，形成“往上有挡、往下有压”的窘境。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.66 0.9300 0.9222-0.9400 306.5 10 102/6 +0.05 1.2825 1.2795-1.2860 8.5 目前市场对台股后市看法两歧，有交易员表示，台股连日来开高走低，短线可能回档整 理，对台债将是短多，但也有交易员认为，台股近期在8,400点震荡整理，短线涨的机率比 跌的机率高，对台债影响尚不明显。 台湾股市 周三微幅上涨0.19%收报8,398.84点，外资及陆资今日在台股买超53.3 7亿台币，连续20个交易日买超累计1,278.64亿。 此外，台湾主计总处周三稍早公布，4月经季节调整后失业率为4.19%，上月为4.18%。 本周余日主要数据与国际事件包括周三稍晚美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就 经济前景发表证词陈述；周四台湾经济部公布4月工业生产指数及周五台湾主计总处公布第 一季经济成长率。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8200 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2825 5 102/2 0.9300 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)