《中国公开市场预测》三个月央票发行量续减至60亿元，收益率变动可能性不大

* 三个月央票发行量续降至60亿元

* 收益率变动可能性甚微

* 回购利率仍处相对高位，央行维稳基调应不变

路透上海5月22日 - 中国央行周四将在公开市场招标发行60亿元人民币三个月期央票。交易人士认为，资金紧张局面略有缓和，但主要回购利率尚未脱离阶段高位，央票操作量继续缩减，而维稳策略下央票收益率变动的可能性仍甚微。

“现在一级拿央票赚不到钱，投的人也会少一些，收益率持平吧。”广发银行交易员吴思捷称。

他并指出，资金面已经有点松下来了，现在最大的不确定因素就是到底还有多少量的税没有缴， 这个较难判断，但大方向是会慢慢宽松起来。

“这个过程不会很快，毕竟后面还有月末冲存款。”他称。

中国银行间市场周三流动性紧张局面较上日稍有缓和，质押式回购 中，隔夜加权利率几近持稳，而七天期大幅下行，二者点差由先前的逾百个基点(bp)，缩窄至不足60个bp。但七天加权回购利率仍在4%左右。

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.9318%，已高于周二公开市场三个月期央票2.9089%的中标收益率，当日央行单日净投放量达到1,110亿元，以为银行间市场骤紧的流动性输血驰援。

北京一国有商业银行交易员也指出，资金面出现波动，央行更不会在此非常时期调整央票的定位，以免给市场带来不必要的扰动。

上周央行正回购和央票双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 90

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 100

（周四） 60 央票到期 1,200 正回购到期 380 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

**央行公开市场相关报导