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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 16:39 BJT

香港股市：恒生指数收低0.5%，中资电企再次走疲

0800GMT，华能国际 重挫8.3%，在中国电力股中跌幅居前。此前花旗分析师将该公司评级从“买入”下调至“中性”，考虑到内地或于第三季将燃煤电厂电价下降2%。

广汽集团 扬升7.4%。中国证券报报导，全国乘用车市场信息联席会表示，5月汽车销量可能较上年同期增长14%，维持住年初的强劲势头。

汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值将于周四0145GMT公布。(完)
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