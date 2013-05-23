更新版 1-中国数据：汇丰制造业PMI初值跌至50下方，经济下行风险加重

(新增更多细节、分析师评论和市场反应)

* 制造业PMI初值创七个月低点，新订单指数创八个月低位

* 凸显内需疲软和外围冲击持续发酵

* 中国股市和工业品期货下跌，澳元/美元跌创11个月新低

路透北京5月23日 - 内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重，金融市场迅即以卖出风险资产作出回应。

汇丰/Markit周四联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。

“制造业活动5月趋冷，反映出内需放缓以及外围冲击还在发酵，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“二季度中段可能出现持续的放缓，给中国脆弱的经济复苏带来下档风险。”

Markit提供的新闻稿显示，就业分项指数和新出口订单指数5月已经均为连续第二个月处在50下方，产出指数跌至三个月低点，产出价格指数已经是连续第五个月回落，这些都从侧面证明内外需持续低迷，导致制造业活动萎靡不振。

汇丰数据出炉后，中国股市沪综指 下跌0.6%。对中国经济敏感的澳元/美元 应声跌至0.9626美元的11个月新低。伦铜 价格大跌逾2%，上海及东京期胶挫跌3%。

“总体来说还是反映实体经济偏弱，差不多在预期之内，整个二季度经济增长还是偏缓的，经济恢复还是需要时间，”国泰君安宏观分析师汪进称，并预计工业增速将稳定下来，估计5月同比在9.5%左右。

至于政策方面，汪进预计不会有“大动作”，应该着重于结构调整和改革层面。“货币政策该出的已经出了，稳投资也稳住了，效果已经有了...不用再投放更多钱了。”

欲览中国汇丰制造业PMI图表，请点击 (link.reuters.com/zus38t)

**调降经济增长预期**

中国此前发布一季度经济增速7.7%令市场颇感意外，此后出炉的4月工业、投资和消费数据整体也难言乐观。中金公司本周报告认为，中国当前经济增长缺乏动力，结构的失衡制约了经济增速回升，因此下调二季度经济成长率至7.7%，并将全年成长率亦下调至7.7%。

不过种种迹象显示中国最高领导层对经济放缓的容忍度在进一步增强，频频释放的改革“强音”强化着市场对于政府加快结构调整、推进经济体制改革的期望。

中国人民银行研究局局长纪志宏日前就表示，从就业和物价形势看，目前经济增速仍在合理区间。而保持适宜的经济增速，是推进新一轮大规模改革的重要基础和条件，当前的经济增长环境为改革开启了时间窗口。

中国国家行政学院决策咨询部陈炳才亦撰文称，应淡定看待中国经济增速放缓，今后几年应容忍GDP(国内生产总值)增速下降到5%-7%，并及早调整战略和产业结构，以便后续增长更加稳定和可持续。

是次PMI预览数据样本采集自5月13-21日之间，终值则定于6月3日发布；更多着重于大型企业的中国官方5月制造业PMI定于6月1日出炉。