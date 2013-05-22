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亚洲 | 2013年 5月 22日 星期三 17:50 BJT

更新版 1-中国货币市场：流动性紧势稍缓七天回购大跌，月末前谨慎预期未消

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京5月22日 - 中国银行间市场周三流动性紧张局面较上日稍有缓和，质押式回购 中，隔夜加权利率几近持稳，而七天期大幅下行，二者点差由先前的逾百个基点(bp)，缩窄至不足60个bp。

不过交易员指出，目前商业银行财政存款上缴应未完全结束，而且14天和21天等跨月回购品种续涨，走势坚挺，月末前对资金面的谨慎心态暂时还难以消除。

“今天市场上好了一点，大行已经有出钱的了。”华南一银行交易员称。

上海一外资行交易员表示，从目前的资金供求来看，隔夜资金需求不减；加之部分银行还有一定资金缺口，月末之前的流动性难言就此宽松。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报28天正回购，14天逆回购以及三个月期央票需求。 央行晚间公告，周四将招标发行60亿元人民币三个月期央票。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,077.41亿元人民币，较上日的5,357.73亿元减少逾5%；其中隔夜品种成交3,581.81亿元，低于上日的3,789.57亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 3.4754 3.4233 +5.21 3,581.81 七天 4.0287 4.4423 -41.36 795.51 14天 4.5908 4.4347 +15.61 306.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1900 4.4050 -21.50 1,607.75 七天 4.2300 4.4000 -17.00 154.99 14天 4.0000 4.0750 -7.50 15.24 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4500 3.4200 +3.00 七天 3.9000 4.3800 -48.00 14天 4.5200 4.3900 +13.00

Shibor 其中:隔夜 3.4240 3.3600 +6.40 七天 3.9520 4.3750 -42.30 三个月 3.8852 3.8834 +0.18 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽)
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