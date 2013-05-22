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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 18:26 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元跌至两年低点，受瑞士央行总裁乔丹讲话影响

路透5月22日 - 瑞郎兑欧元 周三跌至两年低点，稍早瑞士央行总裁乔丹没有排除负利率的可能，并称若有必要，政策制定者将调整瑞郎汇价上限。

欧元兑瑞郎在EBS平台上升至1.2588，创下2011年5月来最高，日内升幅为0.4%。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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