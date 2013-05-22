版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 18:44 BJT

美国经济：美联储副主席杜德利称，现在就调整联储刺激措施尚为时过早

路透纽约5月22日 - 美联储副主席杜德利称：

* 现在就调整购债计划做出决定还太早

* 近期经济前景面临不确定，未来3-4个月前景会更明朗

* 尚不确信就业市场已出现“明显改善” 。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐