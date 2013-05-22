重温稿-台湾货币市场：拆款需求持续不振，公司债RP利率稳中趋跌

* 资金拆出不易，持续堆积帐上

* 短票利率难降，定存与货币基金报酬更高

* 寿险业买基金，公司债RP利率稳中趋跌

记者 董永年

路透台北5月22日 - 台湾银行间短率周三维持在既有区间。银行调度人士表示，整体资金状况依旧相当宽松，身为供给方的银行无论如何努力询问，拆入方的需求还是不振。且因央行冲销态度仍不积极，资金只能持续堆积在帐上。

资金持续流窜在货币市场，或因有银行拒收大额定存，买短票又需课税，使得寿险业大买免税的货币型基金动作不断，也迫使投信在公司债附买回(RP)找券的迫切度急遽拉升，使得今日成交利率稳中趋跌。

“(拆款)都到期续做，新增完全不可能。人家好不容易做出负数，要再拿很难。”一位银行资金供给方调度人士说。

另一银行调度人士则指出，拆款市场很平静，“因为没人要做。”

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.370-0.425%，与上日相同。

**发票量依旧偏低**

在短票市场方面，票券商表示，虽然银行体系资金满溢，不过还是听闻有银行收受大额存款，一个月的利率开在0.75%附近。此外，投信货币型基金的报酬率仍有0.70%，且免税，因此寿险与银行等客户，除非不得已，最后才会买短票，也使得主要成交利率持续维持在0.69%附近。

“利率很难调降，再低人家钱就转走了。”一票券商调度人士说。

不过票券商调度人士也称，今日发票量还是偏低，明后两天也许会例行性的多发一些。

另一民营银行人士则指出，近期买票利率已从0.70%调低至0.69%。“友情价已经撑不住了。”

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%，0.70%几成绝响。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。

今日央行存单到期3,689亿台币，今日共发行3,687.5亿台币存单，存单发行余额减1.5亿。 周四央行存单到期3,876亿台币，周五为1,539亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为87亿台币，累计超额准备为1,496亿台币，加计前期1%的超额准备为2,327亿台币。

**RP利率稳中趋跌**

台湾公司债附买回(RP)成交利率周三稳中趋跌。因又有一寿险公司买进货币型基金，令投信找券需求热度窜升，但因市场缺券状况依旧，使得具有较强议价能力的大型票券商将一个月公司债RP利率自0.64-0.66%，下调至0.62-0.64%。

除投信找券殷切外，资金调度人士称，今日也有大型本地银行、外商银行都来要券，一政府的大型基金，也不间断地来电询问是否有券可做。在整体资金相当宽裕的状态下，纵然下周有缴税的紧缩因子影响，但不能排除本周公司债RP利率有微幅下调的机会。

〞投信天天要券，但我们天天没券。〞一大型证券商资金调度人士称。

另一大型票券商调度人士则表示，又有保险公司将资金释出，不少投信因此来电要券。

〞连小型投信的语调都与平日不同，说不做RP还可以存定存。〞他说。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，维持在既有区间。