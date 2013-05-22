重温稿-台湾货币市场：拆款需求持续不振，公司债RP利率稳中趋跌

* 资金拆出不易，持续堆积帐上
* 短票利率难降，定存与货币基金报酬更高
* 寿险业买基金，公司债RP利率稳中趋跌
记者 董永年
路透台北5月22日 - 台湾银行间短率周三维持在既有区间。银行调度人士表示，整体资金状况依旧相当宽松，身为供给方的银行无论如何努力询问，拆入方的需求还是不振。且因央行冲销态度仍不积极，资金只能持续堆积在帐上。
资金持续流窜在货币市场，或因有银行拒收大额定存，买短票又需课税，使得寿险业大买免税的货币型基金动作不断，也迫使投信在公司债附买回(RP)找券的迫切度急遽拉升，使得今日成交利率稳中趋跌。
“(拆款)都到期续做，新增完全不可能。人家好不容易做出负数，要再拿很难。”一位银行资金供给方调度人士说。
另一银行调度人士则指出，拆款市场很平静，“因为没人要做。”
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.370-0.425%，与上日相同。
**发票量依旧偏低**
在短票市场方面，票券商表示，虽然银行体系资金满溢，不过还是听闻有银行收受大额存款，一个月的利率开在0.75%附近。此外，投信货币型基金的报酬率仍有0.70%，且免税，因此寿险与银行等客户，除非不得已，最后才会买短票，也使得主要成交利率持续维持在0.69%附近。
“利率很难调降，再低人家钱就转走了。”一票券商调度人士说。
不过票券商调度人士也称，今日发票量还是偏低，明后两天也许会例行性的多发一些。
另一民营银行人士则指出，近期买票利率已从0.70%调低至0.69%。“友情价已经撑不住了。”
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%，0.70%几成绝响。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。
今日央行存单到期3,689亿台币，今日共发行3,687.5亿台币存单，存单发行余额减1.5亿。 周四央行存单到期3,876亿台币，周五为1,539亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为87亿台币，累计超额准备为1,496亿台币，加计前期1%的超额准备为2,327亿台币。
**RP利率稳中趋跌**
台湾公司债附买回(RP)成交利率周三稳中趋跌。因又有一寿险公司买进货币型基金，令投信找券需求热度窜升，但因市场缺券状况依旧，使得具有较强议价能力的大型票券商将一个月公司债RP利率自0.64-0.66%，下调至0.62-0.64%。
除投信找券殷切外，资金调度人士称，今日也有大型本地银行、外商银行都来要券，一政府的大型基金，也不间断地来电询问是否有券可做。在整体资金相当宽裕的状态下，纵然下周有缴税的紧缩因子影响，但不能排除本周公司债RP利率有微幅下调的机会。
〞投信天天要券，但我们天天没券。〞一大型证券商资金调度人士称。
另一大型票券商调度人士则表示，又有保险公司将资金释出，不少投信因此来电要券。
〞连小型投信的语调都与平日不同，说不做RP还可以存定存。〞他说。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，维持在既有区间。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.62-0.68%，上日在0.64-0.68%。(完)
(审校 张喜良)