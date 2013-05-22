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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 18:55 BJT

台湾央行：要求部分银行自明日起缩减美元隔夜留仓部位--交易员

路透台北5月22日 - 两位交易员周三傍晚表示，台湾央行今日向部分银行发出通知，要求自明日起缩减美元隔夜留仓部位，自原规定的1,000万美元缩减至500万美元。

但相关通知并未遍及所有银行。一本地银行交易员接受路透查证时指出，今日未接获央行的相关要求。

台币兑美元 近来随人民币升势表现强劲，但今日央行尾盘进场干预尽收台币盘中升幅。 台币收盘贬1.8分报29.960。(完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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