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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 19:12 BJT

英国经济：IMF呼吁政府应采取更多政策提振刺激成长

路透伦敦5月22日 - 国际货币基金组织(IMF)周三称

* 英国最新数据“令人鼓舞”，但英国距强劲且可持续的复苏还很遥远

* 鉴于复苏平淡，英国财政政策应针对供应面问题并对经济提供近期支撑

* 英国货币政策应该维持宽松，考虑买进更多英债并承诺低利率 。(完)
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