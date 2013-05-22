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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 19:35 BJT

英国经济：IMF称英国有为经济提供支撑的空间

路透5月22日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿称

* 提高财政支持并非英国经济的明显选择，因赤字偏高

* 但英国有为经济提供支撑的空间

* 英国若不采取IMF的建议，失业率将持续偏高

* 如不采纳IMF建议，英国经济可能永久失去一些产能

* 基本上英国应该将部分财政调整延后至整顿期的尾段。(完)
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