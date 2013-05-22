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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 20:00 BJT

英国金融：英国中期架构在一或两年后是否仍合宜，还有待观察--IMF

路透5月22日 - 国际货币基金组织(IMF)利普顿称

* 量化宽松的影响随时间渐减，这不只发生在英国，全世界都一样

* 今天我们所作的建议中期对财政的影响为中性

* 英国的中期架构在一或两年后是否仍合宜，还有待观察。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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