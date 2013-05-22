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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 20:13 BJT

美国金融：对系统重要的金融机构征收较高资本附加费或许是适当的--纽约联储总裁

路透5月22日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利称：

* 已“尽我们所能”处理银行业风险；对较高的资本缓冲有信心

* 对系统重要的金融机构征收较高的费用或许是适当的。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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