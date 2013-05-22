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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 22:19 BJT

美国经济：贝南克称货币政策提供了巨大的裨益，没有暗示撤走刺激措施

路透华盛顿5月22日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周三表示，美联储的货币刺激正扶助美国经济复苏，在美联储减小刺激措施力度前需要经济复苏的进一步迹象。

贝南克在国会证词陈述中没有提供准备从最近一轮购债中撤出的迹象，他强调了失业率的高成本以及通胀将继续低于央行目标。

“货币政策带来重大益处，”贝南克在给美国国会联合经济委员会的证词准备稿中表示，他指出消费者在汽车和地产的支出强劲，家庭财富增加。

“货币政策也帮助抵消了初期的通缩压力，令通胀不致于在美联储2%的较长期目标水准之下进一步下滑。”

他表示低通胀的原因部分是由于能源价格下滑。但贝南克表示，也有更普遍的通胀放缓迹象。

“其他商品和服务的价格通胀也迟滞。”他表示。

贝南克重申美联储准备因应经济状况增加或减少购债进度。(完)
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