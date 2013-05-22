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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 22:12 BJT

表格：美国4月成屋销售增长0.6%，年率为497万户--NAR

路透5月22日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国4月成屋销售增长0.6%，年率为497万户，为2009年11月来最高，预估为499万户。3月修正后为494万户(前值为492万户)。 经季节调整后的4月成屋销售数据如下:

4月 　3月 3月初值 2月 2012年4月 销售量年率(百万户) 4.97 4.94 4.92 4.95 4.53

4月 　3月 3初值 2013年4月/2012年4月 变动率(%) 0.6 -0.2 -0.6 9.7(完)

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