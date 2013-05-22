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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 02:16 BJT

美国FED:联储官员希望在放慢购债前看到经济复苏的更多迹象-会议记录

路透华盛顿5月22日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的最新会议记录显示，多位美联储官员本月稍早希望，在缩减购债计划规模前看到美国经济复苏的更多迹象。

4月30日到5月1日政策会议记录显示，“多数联储官员认为，自9月开始实施购债计划以来，就业市场前景改善。”

“但多位与会委员指出，在放慢购债步伐的时机成熟前，需要看到经济复苏继续推进，对经济前景的信心增强，或下档风险消退。”

在这次政策会议上，美联储投票决定继续执行每月购买850亿美元债券的计划。

会议记录显示，委员会内部存在意见分歧，在美联储应何时开始缩减构债规模的问题上争论激烈。

会议记录显示，“多位与会委员表达了，如果经济数据显示出足够强劲且持续成长的迹象，最早在6月会议上缩减购债规模的意愿。”

美联储将于6月18-19日举行下次政策会议。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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