版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 22:05 BJT

表格：美国4月新屋销售较前月上升2.3%，年率为45.4万户

路透5月23日 - 美国商务部周四公布，4月新屋销售年率为45.4万户，预估为42.5万户，3月修正后为44.4万户(前值为41.7万户)。 经季节因素调整后的4月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 4月 3月 2月 2012年4月 总户数 2.3 454 444 429 352(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐