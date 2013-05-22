《综述》美联储需看到经济动力进一步增强，才会降低刺激力度--贝南克

“过早收紧货币政策可能使利率暂时上升，此外还带来经济复苏放慢或夭折的巨大风险，通胀率也有可能进一步下降，”贝南克表示。

他暗示，当最终需要收紧货币政策时，美联储可能不会卖出部分抵押贷款支持债券(MBS)。“我个人相信，我们也许在退出时不需要出售任何MBS，”他说。

**目前降低刺激力度为时过早**

纽约联邦储备银行总裁杜德利在另一个谈话场合强调，经济形势不确定意味着现在决定是否减少美联储的购债规模还为时过早。

“我认为，等到三四个月之后，我们对于‘经济是否强劲到足以克服财政拖累’这一问题将有更好的认识。”杜德利在接受彭博电视采访时表示。此次采访是在周二进行，但周三才播出。

杜德利补充说，“如果经济真的改善，且就业市场继续好转”，在秋季之前缩减购债规模是有可能的。

联储最新会议记录称，数位官员表达了意愿，如果有迹象表明“经济成长足够强劲且能够持续”，最早可以在6月18-19日会议上决定减少购债规模。但如何衡量经济形势的好转，以及是否有可能达到门槛要求，与会者的看法存在分歧。

当被问及美联储是否会在9月2日劳工节之前放缓购债步伐时，贝南克的回答很简单：“我不知道。”(完)