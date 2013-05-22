《综述》美联储需看到经济动力进一步增强，才会降低刺激力度--贝南克

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
“过早收紧货币政策可能使利率暂时上升，此外还带来经济复苏放慢或夭折的巨大风险，通胀率也有可能进一步下降，”贝南克表示。
他暗示，当最终需要收紧货币政策时，美联储可能不会卖出部分抵押贷款支持债券(MBS)。“我个人相信，我们也许在退出时不需要出售任何MBS，”他说。
**目前降低刺激力度为时过早**
纽约联邦储备银行总裁杜德利在另一个谈话场合强调，经济形势不确定意味着现在决定是否减少美联储的购债规模还为时过早。
“我认为，等到三四个月之后，我们对于‘经济是否强劲到足以克服财政拖累’这一问题将有更好的认识。”杜德利在接受彭博电视采访时表示。此次采访是在周二进行，但周三才播出。
杜德利补充说，“如果经济真的改善，且就业市场继续好转”，在秋季之前缩减购债规模是有可能的。
联储最新会议记录称，数位官员表达了意愿，如果有迹象表明“经济成长足够强劲且能够持续”，最早可以在6月18-19日会议上决定减少购债规模。但如何衡量经济形势的好转，以及是否有可能达到门槛要求，与会者的看法存在分歧。
当被问及美联储是否会在9月2日劳工节之前放缓购债步伐时，贝南克的回答很简单：“我不知道。”(完)
(编译 郑茵/梁睿雪/兰秀娟 审校 徐文焰/张涛/张荻/侯向明)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币