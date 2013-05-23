金砖国家：5月22日股汇市收盘纵览

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透5月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月22日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 略微下滑0.04点，报1,048.09点。
中国股市：沪综指微幅收跌终止五连涨，大盘维持震荡整理。
香港股市：恒生指数收低0.5%，中资电企再次走疲。
中国汇市：中间价创新高带动人民币收涨，但未来走势预期显分化。
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印度股市：连续第三日下跌，并收在近两周来最低收位。之前Larsen & Toubro下跌近6%，因其订单预期激发对国内经济形势的担忧。指标BSE指数 下跌0.25%或49.37点至20,062.24点，为5月9日以来最低收盘水准。NSE指数 收跌0.32%或19.60点至6,094.50点。
印度汇市：印度卢比连续第四日下跌，为逾三个月来最长连跌时间，因炼油厂美元需求及股市尾盘下滑打压卢比。卢比兑美元 收报55.46/47，周二收盘价55.41/42。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,461.930点。MSCI明晟俄罗斯指数 收升1.75%至792.60点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.6%，报31.4250卢布，卢布兑欧元 跌0.17%，至40.3840卢布。
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巴西股市：市场交投振荡，圣保罗交易所Bovespa指数 跳升0.29%，报56,429.27点。铁矿石厂商淡水河谷下滑1.37%。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，一度跌破2.05水准。
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南非股市：南非股市周三收在纪录高位，因兰特疲软促使投资者转向一些超卖的矿业股，比如Impala Platinum。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上扬0.02%，收在纪录高位37,309.67点。综合指数 收升0.05%，至41,836.02点。
南非汇市：兰特延续跌势，因市场忧虑即将到来的薪资谈判。 (完) (编译 李爽; 审校 孙茉莉)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。