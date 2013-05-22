《美股业绩焦点》惠普财报优于预期并调高财测，因执行长的整顿计划见效

路透旧金山5月22日 - 全球最大PC厂商惠普 在公布优于较低预期的季度财报后，调高了2013年获利预期，因执行长惠特曼的重整计划以企业计算服务业务抵消了个人电脑销售的萎缩。。

惠普第二季获利减少32%，但华尔街分析师的预期更低。盘后惠普股价在其上调财测后大涨14%。该公司预估全年每股获利为3.50-3.60美元，把预估区间的低档调高了0.1美元。惠普预期第三季获利高于分析师预估。

在一年多前担任惠普执行长的惠特曼，正在主导整顿公司整顿计划，试图找回部分从前的强劲成长态势。她表示，这个过程可能要持续数年。

投资人对惠普财报的反应较戴尔 来得热情。戴尔上周公布获利锐减79%，如今正陷于创办人Michael Dell和美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)之间的收购战中。

“这是整顿之路取得的又一个不错的结果，”惠普财务长Cathie Lesjak在接受采访时表示。“整体来看，公司目前大概就处于我们所希望的情况。”