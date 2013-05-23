《美股业绩焦点》惠普财报优于预期并调高财测，因执行长的整顿计划见效

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
**PC营收大幅下滑**
惠普最近数年比较动荡。在执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)突然离职后，惠特曼成为该公司的第三位执行长。
惠特曼现正推行裁员、削减成本及进入具备较长期潜力的市场和领域，比如企业计算服务。此举旨在提升公司的利润率，将使惠普面对IBM 等竞争对手。
惠普计划未来两年裁员2.9万人，并已减记了108亿美元，其中大部分与其EDS服务部门的减记相关。
Lesjak称，迄今该公司已裁减了1.88万个工作岗位，并计划到年底裁减总数达到2.6万个。
惠普周三公布，公司主要业务部门营收全线下滑，降幅最大的是个人系统部门。惠普专注于PC的部门营收大跌20%至75.8亿美元。
但该部门的营业利润率却从前一季的2.7%升至3.2%，因惠普致力于改善盈利能力。
打印部门营收降幅最小，较上年同期下滑1%，但惠普称该部门有“强劲的营业利润率”，高达15.8%。
惠普第二季现金流为36亿美元，并利用其中的部分资金把净债务削减了18亿美元，降至29亿美元。该公司第二季末的总现金为136亿美元。(完) (编译 戴素萍/王丽鑫/侯向明; 审校 张涛)
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