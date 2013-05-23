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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--5月22日

============================今天重要政经日程=======================

5/23(四)

科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。

国务院总理李克强出访印度、巴基斯坦、瑞士、德国，至27日。

============================近日重要政经日程=======================

5/25(六)

第七届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。

5/31(五)

国家主席习近平对特立尼达和多巴哥、哥斯达黎加、墨西哥进行国事访问.至6月6日

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

6月7日至8日

国家主席习近平在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同美国奥巴马总统举行会晤。

6/17(一)

国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)

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