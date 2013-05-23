《中国重要政经日程》--5月22日

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
============================今天重要政经日程=======================
5/23(四)
科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。
国务院总理李克强出访印度、巴基斯坦、瑞士、德国，至27日。
============================近日重要政经日程=======================
5/25(六)
第七届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
5/31(五)
国家主席习近平对特立尼达和多巴哥、哥斯达黎加、墨西哥进行国事访问.至6月6日
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6月7日至8日
国家主席习近平在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同美国奥巴马总统举行会晤。
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。