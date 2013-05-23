中国能源：中欧光伏双反案价格承诺的首轮谈判破裂

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透上海5月23日 - 据中国机电产品进出口商会网站，由机电商会代表中国光伏产业，近期与欧盟执委会就中国光伏产品双反(反倾销、反补贴)案价格承诺而展开的首轮谈判已告破裂。
网站刊登声明指出，近期，应欧委会邀请，机电商会派出谈判工作组与欧方商谈。中方提出了务实可行的价格承诺方案，但欧方直接回绝了中方业界提出的谈判方案，也不回应谈判工作组提出的问题和解释。由于欧方完全没有表现出通过磋商解决问题的诚意，导致首轮谈判无果而终。
“中欧多数光伏企业一直期待中欧双方能够通过协商解决问题。我们希望欧委会拿出诚意，尽快就价格承诺问题与中方业界进行全面深入的磋商谈判。”声明指出。
中国企业在光伏产品中游制造方面具领先优势，涌现出例如天合 、尚德 、英利 等多家全球大厂。而欧洲市场去年光伏产品装机量占到全球的六成，而中资企业已获取欧洲市场超过80%的市场份额，2011年中国企业对欧盟出口的光伏产品的价值达210亿欧元。
欧盟执委会去年起对中国光伏产品展开双反调查，近期已初步同意向进口的中国光伏产品征收惩罚性关税，关税平均税率将设在47%。欧盟将在在6月6日前公布初裁结果，12月公布终裁决定。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。