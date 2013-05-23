《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月23日

*工商时报：

--联准会(Fed)主席柏南克周三赴国会就美国经济展望发表证词。他表示，货币量化宽松措施(QE)持续拉升经济复苏，不过若提早进行紧缩，将有终结复苏与导致通膨下滑的〞巨大风险〞，暗示QE短期不会退场。

--金管会主委陈裕璋昨日在立院财委会明确表示，现股当冲政策推出一定要有配套措施，先收保证金是其中一种，券商公会先前有意见，但现在已慢慢形成共识。

--财政部长张盛和在立法院表示，奢侈税将在6月届满二年，财政部将于今年暑假进行检讨，部分立委提出的修法建议都会纳入参考，对于奢侈税〞误伤无辜〞的部分，希望尽量排除，会将目前遗漏的非自愿性移转纳入修法。

*经济日报：

--大陆国台办主任张志军接受接受联合报系专访时明确表示，愿意协助台湾参与区域经济整合。但他强调，台湾参与区域经济整合最便捷的途径，其实是透过加深与大陆经济整合，以及与大陆方面先行沟通。

--为刺激消费，经济部周三晚间宣布，将针对瓦斯炉、瓦斯热水器2项节能家电用品，以及高效率马达予以补助，其中，瓦斯炉每台补助1,000台币，瓦斯热水器则依自然通风式、强制排风式分别补助1,000台币与2,000台币。

--万泰银行 今年改选董事出现重大变化，本土大股东开发金控旗下开发工银将选任一席董事，代表人拟派开发工银企金事业群执行长王幼章担任。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。