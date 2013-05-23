《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月23日

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
*工商时报：
--联准会(Fed)主席柏南克周三赴国会就美国经济展望发表证词。他表示，货币量化宽松措施(QE)持续拉升经济复苏，不过若提早进行紧缩，将有终结复苏与导致通膨下滑的〞巨大风险〞，暗示QE短期不会退场。
--金管会主委陈裕璋昨日在立院财委会明确表示，现股当冲政策推出一定要有配套措施，先收保证金是其中一种，券商公会先前有意见，但现在已慢慢形成共识。
--财政部长张盛和在立法院表示，奢侈税将在6月届满二年，财政部将于今年暑假进行检讨，部分立委提出的修法建议都会纳入参考，对于奢侈税〞误伤无辜〞的部分，希望尽量排除，会将目前遗漏的非自愿性移转纳入修法。
*经济日报：
--大陆国台办主任张志军接受接受联合报系专访时明确表示，愿意协助台湾参与区域经济整合。但他强调，台湾参与区域经济整合最便捷的途径，其实是透过加深与大陆经济整合，以及与大陆方面先行沟通。
--为刺激消费，经济部周三晚间宣布，将针对瓦斯炉、瓦斯热水器2项节能家电用品，以及高效率马达予以补助，其中，瓦斯炉每台补助1,000台币，瓦斯热水器则依自然通风式、强制排风式分别补助1,000台币与2,000台币。
--万泰银行 今年改选董事出现重大变化，本土大股东开发金控旗下开发工银将选任一席董事，代表人拟派开发工银企金事业群执行长王幼章担任。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。