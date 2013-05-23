《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日

**上海证券报**

--中国银行 首席经济学家曹远征表示，当前中国市场前景长期看好，但也面临一些风险，即消费发动机还没有完全发动，但投资和出口的发动机却已熄火，这会对短期宏观经济带来很大压力。

--从国土资源部获悉，今年保障房用地全部审批到位。

-- 汇丰银行(中国)2012年实现营业收入89.9亿元人民币，同比增长10.5%；税前利润44.8亿元，同比增长8.6%。

--宝钢股份 称，公司股票回购方案已实施完毕。是次回购共计耗资50亿元，最高买入价为5元/股，最低买入价为4.51元/股，累计回购规模为10.40亿股，占公司原总股本比例5.9%。

**证券时报**

--周三(22日)北京大兴三地块拍卖，万科 、保利 、绿地 等16家房企到场竞拍，三宗土地总出让金达35.22亿元，为京版“国五条”细则落地后单日土地成交最高。

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消。

**第一财经日报**

--市场资讯和监测公司尼尔森控股 发布的第一季度中国消费者信心指数，与去年第四季度的108这一较高水平持平表明，基于其对未来收入等因素的预期，中国消费者的情绪依然相当乐观。

--广州药业 称已完成重大资产重组所涉及之换股吸收合并白云山的换股程序，新增A股股份将于今日上市流通。是次本次新增A股股份约44,560万股，全部为无限售条件流通股份。

**21世纪经济报 道**

-- 知情者透露，未来10年内中石化在煤化工领域投资投资额将高达6,000亿元，或为中国煤化工领域迄今为止最大的投资。不过有中石化总部人士说，“这涉及信息披露，对股价有影响，我们从未发布过。”

**金融时报**

--发改委称，自6月1日起进一步降低农产品生产和环节用电价格，降幅最大可达一半。政策实施后，预计相关企业每年电费支出将减少5亿元。(完)