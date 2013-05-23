《中国报摘》--其他报纸重要消息5月23日

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
**上海证券报**
--中国银行 首席经济学家曹远征表示，当前中国市场前景长期看好，但也面临一些风险，即消费发动机还没有完全发动，但投资和出口的发动机却已熄火，这会对短期宏观经济带来很大压力。
--从国土资源部获悉，今年保障房用地全部审批到位。
-- 汇丰银行(中国)2012年实现营业收入89.9亿元人民币，同比增长10.5%；税前利润44.8亿元，同比增长8.6%。
--宝钢股份 称，公司股票回购方案已实施完毕。是次回购共计耗资50亿元，最高买入价为5元/股，最低买入价为4.51元/股，累计回购规模为10.40亿股，占公司原总股本比例5.9%。
**证券时报**
--周三(22日)北京大兴三地块拍卖，万科 、保利 、绿地 等16家房企到场竞拍，三宗土地总出让金达35.22亿元，为京版“国五条”细则落地后单日土地成交最高。
--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消。
**第一财经日报**
--市场资讯和监测公司尼尔森控股 发布的第一季度中国消费者信心指数，与去年第四季度的108这一较高水平持平表明，基于其对未来收入等因素的预期，中国消费者的情绪依然相当乐观。
--广州药业 称已完成重大资产重组所涉及之换股吸收合并白云山的换股程序，新增A股股份将于今日上市流通。是次本次新增A股股份约44,560万股，全部为无限售条件流通股份。
**21世纪经济报 道**
-- 知情者透露，未来10年内中石化在煤化工领域投资投资额将高达6,000亿元，或为中国煤化工领域迄今为止最大的投资。不过有中石化总部人士说，“这涉及信息披露，对股价有影响，我们从未发布过。”
**金融时报**
--发改委称，自6月1日起进一步降低农产品生产和环节用电价格，降幅最大可达一半。政策实施后，预计相关企业每年电费支出将减少5亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。