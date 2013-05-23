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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:26 BJT

香港新股：中石化炼化工程首日挂牌，开盘价较招股价高1.9%

路透香港5月23日 - 中石化炼化工程 周四首日在联交所挂牌，开盘价较招股价仅高1.9%；而港股恒生指数 则低开0.84%。

该股开盘价表现比其周三上市前暗盘价最高曾涨8.6%逊色。

中石化炼化工程为中国石化集团旗下炼油、石油化工及新型煤化工的工程承包分支，该公司是次在港首次公开发售（IPO）发行13.28亿股股份，并以经收窄后的招股价区间10.5-11港元的下限定价，集资139亿港元，为接近六个月以来香港最大宗IPO。

该股香港公开发售部份录得约29.31倍认购，而国际配售则录得适度超额认购。

中信证券、摩根大通和瑞银为中石化炼化的联席保荐人。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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