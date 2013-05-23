香港新股：中石化炼化工程首日挂牌，开盘价较招股价高1.9%

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透香港5月23日 - 中石化炼化工程 周四首日在联交所挂牌，开盘价较招股价仅高1.9%；而港股恒生指数 则低开0.84%。
该股开盘价表现比其周三上市前暗盘价最高曾涨8.6%逊色。
中石化炼化工程为中国石化集团旗下炼油、石油化工及新型煤化工的工程承包分支，该公司是次在港首次公开发售（IPO）发行13.28亿股股份，并以经收窄后的招股价区间10.5-11港元的下限定价，集资139亿港元，为接近六个月以来香港最大宗IPO。
该股香港公开发售部份录得约29.31倍认购，而国际配售则录得适度超额认购。
中信证券、摩根大通和瑞银为中石化炼化的联席保荐人。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。