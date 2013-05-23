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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:19 BJT

中国公开市场：今日进行50亿元28天正回购，本周净投放1,280亿元

路透上海5月23日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日将进行50亿元人民币28天期正回购操作。同时，三个月期央票的发行规模降至60亿元。据此计算，央行本周将净投放1,280亿元。

周二央行在公开市场亦同时进行了正回购操作和发行三个月央票，其中28天期正回购中标利率持平在2.75%，三个月央票中标收益率维持在2.9089%。

上周央行则时隔三周后在公开市场重现净回笼。周二和周四分别发行了270亿元和170亿元的三个月期央票，参考收益率均持稳在2.9089%，还进行了920亿元的28天期正回购，中标利率维持在2.75%不变。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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