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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 08:48 BJT

表格：外资5月18日止当周在日本股市买超7,160亿日圆

路透东京5月23日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在5月18日止当周持续在日本股市买超。

外资该周在日本股市买超7,160亿日圆，前一周则为买超8,794亿日圆。

日本投资人上周卖超8,044亿日圆海外债券，前一周为买超1,859亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

5月12日-5月18日 +716.0 +17.7 +453.8

5月 5日-5月11日 +879.4r -413.4r +115.1

日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本)

股市 债市 货币市场

5月12日-5月18日 -136.9 -804.4 -102.1

5月 5日-5月11日 +19.2 +185.9r +0.1

4月28日-5月 4日 +28.0 +302.0r -60.4

(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)

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