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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:14 BJT

重发-新加坡经济：第一季GDP环比年率为成长1.8%，较上年同期增长0.2%

(重发以跟上红条)

路透新加坡5月23日 - 新加坡公布第一季经季节调整后的国内生产总值(GDP)环比年率为成长1.8%，第一季GDP较上年同期增长0.2%。

新加坡表示，今年经济成长料逐步改善。新加坡重申，2013年全年经济增长料介于1-3%。(完)

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