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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 09:23 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月23日-5月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月23日(四)

约翰内斯堡--南非央行宣布利率决议。

5月24日(五)

暂无重要经济事件。

5月25日(六)

亚的斯亚贝巴--非洲联盟举行特别峰会，纪念非洲统一组织(OAU)/非洲联盟(AU)成立50周年。

5月27日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率政策决定。

5月28日(二)

内罗毕--第一届索马里重建和投资会议暨展览会(至5月29日)

布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议

巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至5月29日)。

5月29日(三)

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场题为“2013年的金融市场及其重要问题”会议上发表演说。

曼谷--泰国央行召开货币政策会议。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策会议(最后一日)。

5月30日(四)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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