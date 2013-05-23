《新兴市场重要经济事件预告》--5月23日-5月30日

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月23日(四)
约翰内斯堡--南非央行宣布利率决议。
5月24日(五)
暂无重要经济事件。
5月25日(六)
亚的斯亚贝巴--非洲联盟举行特别峰会，纪念非洲统一组织(OAU)/非洲联盟(AU)成立50周年。
5月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率政策决定。
5月28日(二)
内罗毕--第一届索马里重建和投资会议暨展览会(至5月29日)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议
巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至5月29日)。
5月29日(三)
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场题为“2013年的金融市场及其重要问题”会议上发表演说。
曼谷--泰国央行召开货币政策会议。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策会议(最后一日)。
5月30日(四)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
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路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。