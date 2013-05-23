《新兴市场重要经济事件预告》--5月23日-5月30日

《全球汇市》美元徘徊在七周低点附近，因“特朗普行情”消退

彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美