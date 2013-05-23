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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:46 BJT

台湾央行：希望所有银行的美元部位留仓变动控制在500万美元之内

路透台北5月23日 - 台湾央行一位不愿具名的官员周四表示，希望所有银行的美元隔夜留仓部位的变动能控制在500万美元以内。汇银人士认为，央行此举意在限制台币升势。

台币兑美元 今日盘初以30.060开出，本地时间9:18，台币贬值1.3分报29.973。

该官员表示，〞我们希望银行这个部位是做调度用的，不是做交易的。〞他称，目前银行多是多单的部位，因不希望银行的部位增减太过快速，因此希望银行控制部位的变动支数。

他并表示，虽然这个口头的规定将扩及所有银行，但各银行的外汇交易部位大小并不相同，因此对部分银行影响度可能较小。

上日部分银行表示，央行向部分银行发出通知，要求自周四起缩减美元隔夜留仓部位，自原规定的1,000万美元缩减至500万美元。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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