台湾央行：希望所有银行的美元部位留仓变动控制在500万美元之内

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透台北5月23日 - 台湾央行一位不愿具名的官员周四表示，希望所有银行的美元隔夜留仓部位的变动能控制在500万美元以内。汇银人士认为，央行此举意在限制台币升势。
台币兑美元 今日盘初以30.060开出，本地时间9:18，台币贬值1.3分报29.973。
该官员表示，〞我们希望银行这个部位是做调度用的，不是做交易的。〞他称，目前银行多是多单的部位，因不希望银行的部位增减太过快速，因此希望银行控制部位的变动支数。
他并表示，虽然这个口头的规定将扩及所有银行，但各银行的外汇交易部位大小并不相同，因此对部分银行影响度可能较小。
上日部分银行表示，央行向部分银行发出通知，要求自周四起缩减美元隔夜留仓部位，自原规定的1,000万美元缩减至500万美元。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。