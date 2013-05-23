《香港报摘》--其他报纸重要消息5月23日

* 明报：

--腾讯控股 向联交所提供的权益披露报表显示，有董事在腾讯周一(20日)股价创309港元高位之后行使认股权，以超低价每股约33.05港元增持150万股，即帐面赚逾4.1亿港元。

--有地产代理界消息指，汇丰 已通过地产中介向一部分客户下调按息，新息率为最优惠利率(P，现为5厘)减2.8厘至2.85厘，即实际利率最低至2.15厘，减息四分一厘。

* 星岛日报：

--从事狐狸及水貂皮贸易的英裘控股 预料未来一至两年将收购约19个农场，目标养殖水貂数目为2万只，盈利水平有机会达2至3亿港元。主席兼执行董事黄振宙表示，最快明年6月可转主板上市。

--西澳洲最高法院裁定，中信泰富 与澳洲富豪Cliver Palmer就西澳磁铁矿特许使用权费的官司败诉。中信泰富表示，将仔细研究判词再作决定，但认为判决对铁矿开发和营运没有任何影响。

--廖创兴企业 持有的上环干诺道西181至183号汇港中心，打算改装成28层酒店项目，共提供299间客房。规划署透过文件指，不予反对申请，令项目明天(24日)通过的机会大增。

* 苹果日报：

--市传电讯盈科 主席李泽楷及部份欧洲投资者，打算买断由美国能源部持有的美国电动车生产商Fisker股份。但消息人士透露，李泽楷至今尚未作出任何决定。

--由政府发行的第三批总值100亿港元通胀挂钩债券(iBond)，拟于下月初公开认购。消息透露，联席安排行今天将与分销行举行会议，暂定销售日期为6月4日至13日，惟不排除最终日期仍会修订。

--百丽 向券商透露，其4月份鞋类同店销售增长，较首季时的4.5%有所放缓，主要是受天气不佳、禽流感及消费意欲疲弱所影响。

--美国博彩协会主席兼首席执行官法伦柯夫(Frank Fahrenkopf)预期，今年澳门赌收有力继续保持双位数的增速，预计整年澳门的博彩收入将可达3,557亿澳门元，较去年再升约一成七，更可超越拉斯维加斯的赌收达6倍以上。

* 东方日报：

--消息指，内房股五洲国际将于月底招股，暂定于下月13日挂牌，公路股英达公路亦于6月首星期招股，合共集资最多31.2亿港元。

--旭辉 公布，以35.65亿元人民币，投得浙江省杭州市滨江区杭州奥体博览城的一块土地，总占地面积为5.88万平方米，可作住宅及商业用途。

* 文汇报：

--香港移动通讯(CSL)行政总裁莫柏勤表示，重拍3G频谱会为客户带来不必要影响，但公司未来会继续投资于3G网络。

--小南国 高级市场经理刘向荣表示，公司对行业前景感到乐观，今年于内地及香港的开店目标为22间，全年冀望实现公司旗下于各地的分店总数至100间。

--复星国际 计划成立美元计价的私募基金。公司执行董事兼首席执行官梁信军称，对有关报导指基金规模10亿美元的数字不确切，公司将于两个月后公布详情。

* 大公报：

--金融管理局副总裁彭醒棠表示，于2011年香港约有200万人于网上购物，涉及金额达146亿港元，预期到2015年有关金额将大增85%至271亿港元。

--世茂房地产 附属上海世茂股份，公布其2013年旗舰项目无锡世茂国际广场。项目总投资约50亿元人民币，将为中国最高的双子塔建筑，及内地体量最大的超高层建筑群。(完)