重发-国际油市：美国原油期货跌至约94美元，因汽油库存增加且忧心美联储动向

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
(重发以调整附尾格式) 路透柏斯5月23日 - 美国原油期货价格周四跌至约每桶94美元，此前数据显示美国 汽油供应增加，且市场担心美联储可能在今年稍后缩减其买债规模。 0035 GMT，美国7月原油期货 下跌0.26美元至每桶94.02美元。 布兰特原油期货 亦跌0.26美元，至每桶102.34美元。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周汽油库存增加300万桶，表明夏 季驾驶高峰季美国国内燃料市场供应充足。 美国原油库存下降33.8万桶，低于分析师预期，但库欣的库存增加44.9万桶至5,01 7.2万桶。 美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周三表示，联储的货币刺激举措正在帮助 美国经济复苏，但央行需要看到经济前行动力增强的进一步迹象，才会降低刺激的力度 。 投资者将关注周四公布的5月采购经理人指数(PMI)数据，以寻找中国、美国和欧元 区这三个主要消费国和地区的经济复苏迹象。路透调查显示，数据可能略好于4月，但 不足以消除对经济前景迟滞的疑虑。 华盛顿周三威胁称，若叙利亚总统巴沙尔拒绝讨论通过政治途径结束内战，美国将 增加对叙利亚反对派的支持。(完)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。