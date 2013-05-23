重发-国际油市：美国原油期货跌至约94美元，因汽油库存增加且忧心美联储动向

(重发以调整附尾格式) 路透柏斯5月23日 - 美国原油期货价格周四跌至约每桶94美元，此前数据显示美国 汽油供应增加，且市场担心美联储可能在今年稍后缩减其买债规模。 0035 GMT，美国7月原油期货 下跌0.26美元至每桶94.02美元。 布兰特原油期货 亦跌0.26美元，至每桶102.34美元。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周汽油库存增加300万桶，表明夏 季驾驶高峰季美国国内燃料市场供应充足。 美国原油库存下降33.8万桶，低于分析师预期，但库欣的库存增加44.9万桶至5,01 7.2万桶。 美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周三表示，联储的货币刺激举措正在帮助 美国经济复苏，但央行需要看到经济前行动力增强的进一步迹象，才会降低刺激的力度 。 投资者将关注周四公布的5月采购经理人指数(PMI)数据，以寻找中国、美国和欧元 区这三个主要消费国和地区的经济复苏迹象。路透调查显示，数据可能略好于4月，但 不足以消除对经济前景迟滞的疑虑。 华盛顿周三威胁称，若叙利亚总统巴沙尔拒绝讨论通过政治途径结束内战，美国将 增加对叙利亚反对派的支持。(完)