港报社评：伯老语言艺术，暗撑股楼挺经济--经济日报5月23日

美国储局主席伯南克昨晚出席国会听证会，上演戏剧性一幕，先说太早退市将危及复苏，后又说未来数次议息会议或减买债，金市股市先急弹再回。伯南克既要续撑股楼，因美国内外需罩阴霾，又出口术免市场太疯，坐大泡沫。 虽然外界炒作储局即将退市，但伯南克深知美国经济外需不振、内需力度有限，复苏步伐最多只是小步前进，故他昨晚在国会听证会上明言，面对高失业与政府削支，太早收水将危及复苏。 美国经济复苏内外压力不轻，在外需方面，近日发达国与新兴国均争相量宽、减息，欧盟、中国及不少新兴国今年经济都不比去年好，在环球需求疲弱下，美国外需难言乐观。 深明环球经济的国基组织上月中便发表报告，力促各国量宽以撑经济，令环球加码放水，压本国货币滙率，输出衰退；此举却令美元滙价在国际滙市独强，美滙指数今年来已累升半成，势损出口动力。 内需方面，美国消费表现反覆，主因是美国就业市场似好未好，失业率表面上正稳步下降，上月更降至7.5%的4年新低，惟劳动参与率由2008年金融海啸前的逾66%，跌至上月的63.3%，创34年新低，反映多达700万人索性离开职场，若计入此因素，美国实际失业率高达11.5%，怎不令国民消费踌躇。 美国目前内需主要动力实来自股市与楼市，自储局去年9月推第三轮量宽后，美股总市值暴增逾3.2万亿美元，美国楼市过去一年亦反弹近9%，制造财富效应力撑内需。 在目前美国实体经济并未出现有力的复苏势头，伯南克要维持市场对持续放水的期望，以便股楼续升，推动消费及信心，让经济复苏嫩芽成长而不致夭折。 惟靠鼓股楼而非实体经济来维持复苏动力，可能埋下泡沫后患，故伯南克昨在护市之余，亦表示在未来数次议息会议（储局约每个半月召开一次会议），有可能减少买债，留下回旋空间，若经济在年底或明年初真的有力地转好，便可缓步收水减买债。 伯南克说话两面逢源，内里则是对经济复苏前景存忧，故仍先要力保放水撑经济。(A10)