港报社评：釜底抽薪破管治困局，政党政治是最佳选择--明报5月23日

「梁班子」执政未及一年，管治困局浮现，有人认为特首梁振英要改组政府、行政会议要换血，不过，我们认为：即使有能人志士愿意襄助，只要政治体制仍然与现实脱节，就算连特首人选也更换了，情况也不会改善。香港管治困局，并非谁做特首的问题，而是没有一套名实相副的责任政治，出路是必须对政治体制进行根本变革，实施政党政治，建立起责任政治的伦理，香港才有望走出内耗空转、管治失效和各方面发展停滞不前的困局。 董建华、曾荫权和梁振英的管治困局，除了各自一些不同条件和所处特定时空，都有一个共通点，就是以他们为首的政治体制，根本未能应对有高度自由、公民社会兴起，特别是立法会有权无责的政治环境。政治体制需要根本变革，首要建立责任政治的伦理。责任政治分两个层次： （1）每一名立法会议员都要为其行为负责，若议员的行为乖离了主流社会接受的程度，则可透过选票反映对议员的取舍，现行比例代表制显然不能产生这种伦理关系。 （2）现行规定特首不能是政党成员，以本港政治生态，已经不合时宜。设若特首所属政党在立法会选举获胜，组织政府，包括联合其他党派组织政府等，以得到充分授权的姿态执政，就可以改变现在立法会宛如泥浆摔角的局面。 梁振英的管治困局，并非换什么人就会改善，而是需要釜底抽薪，全面变革政治体制，才可以为香港重新找到动力。 (A03)