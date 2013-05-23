港报社评：釜底抽薪破管治困局，政党政治是最佳选择--明报5月23日

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
「梁班子」执政未及一年，管治困局浮现，有人认为特首梁振英要改组政府、行政会议要换血，不过，我们认为：即使有能人志士愿意襄助，只要政治体制仍然与现实脱节，就算连特首人选也更换了，情况也不会改善。香港管治困局，并非谁做特首的问题，而是没有一套名实相副的责任政治，出路是必须对政治体制进行根本变革，实施政党政治，建立起责任政治的伦理，香港才有望走出内耗空转、管治失效和各方面发展停滞不前的困局。 董建华、曾荫权和梁振英的管治困局，除了各自一些不同条件和所处特定时空，都有一个共通点，就是以他们为首的政治体制，根本未能应对有高度自由、公民社会兴起，特别是立法会有权无责的政治环境。政治体制需要根本变革，首要建立责任政治的伦理。责任政治分两个层次： （1）每一名立法会议员都要为其行为负责，若议员的行为乖离了主流社会接受的程度，则可透过选票反映对议员的取舍，现行比例代表制显然不能产生这种伦理关系。 （2）现行规定特首不能是政党成员，以本港政治生态，已经不合时宜。设若特首所属政党在立法会选举获胜，组织政府，包括联合其他党派组织政府等，以得到充分授权的姿态执政，就可以改变现在立法会宛如泥浆摔角的局面。 梁振英的管治困局，并非换什么人就会改善，而是需要釜底抽薪，全面变革政治体制，才可以为香港重新找到动力。 (A03)
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路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。