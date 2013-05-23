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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 09:11 BJT

中国个股：兴业证券拟申请公募基金管理业务，短融公司债发行计划亮相

路透上海5月23日 - 中国中型券商兴业证券 周四表示，公司拟申请公募证券投资基金的管理业务；并拟透过发行短期融资券和公司债，以补充公司营运资金。

公告称，公司将向中国证监会申请开展公募基金业务资格。在资产管理子公司成立后，则会相关业务移交至该子公司。

新版证券投资基金法将券商、保险资产管理公司、私募基金等机构首次纳入可直接开展公募基金业务的范围。而6月1日起实行的资产管理机构开展公募基金业务的相关规定，将券商资管开展公募业务的门槛设在资产管理规模不低于200亿元人民币，或是集合资产管理业务规模不低于20亿元。

继兴业证券高层稍早提出今年起公司将逐步提高资产负债规模，提高杠杆率的目标后，公司周四亦公布举债的框架方案，短融待偿余额不超过公司净资本的60%；公司债规模不超过净资产40%，期限不超过10年。

据公司2012年年报，去年底公司净资产为87.1亿元；净资本61.3亿元。据此估算，兴业证券的发债上限超过70亿元。

兴业证券总裁刘志辉此前曾指出，当前已具备提高杠杆率的可能性和必要性。证监会允许券商可以通过短融、公司债及债务工具等进行债务融资，打通融资渠道，而例如融资融券、股票约定式购回等创新业务有稳定的盈利，又对资本需求较大。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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