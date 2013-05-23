港报社评：泻泥险成灾，风险防低估--星岛日报5月23日

天文台发出黑色暴雨警报后数分钟，观塘秀茂坪一处巴士总站和幼稚园对开的斜坡，即发生近年规模最大的护土墙崩塌山泥倾泻，行人路上堆填泥石高达两米，没有人活埋，没有人伤亡，纯属侥幸。 肇事山坡上正进行公屋地盘平整工程，当局须彻查工程有没有损害斜坡稳固，评估本港其他地区有没有斜坡面对同类风险，确保市民的生命安全。 事件中的安达臣道公屋地盘脚下，昨日凌晨四时许有两边发生山泥倾泻，现场人亦杳然，没有人遭击伤或活埋。如果发生晚几个小时，大量居民上班和上学，就可能变成伤亡惨重的灾难。 政府过去大力整治斜坡，近年已经再没有大规模死伤事件，最近一宗要追溯至1994年七月，西环观龙楼护土墙坍塌，五死三伤，事后发现那幅护土墙偷工减料，比原定厚度薄了七分之六。 当年六．一八雨灾，秀茂坪临屋区对上山坡，进行地盘工程，在灾难前两天，最接近地盘的居民已经发现有不少泥土冲下而报警，警方饬令地盘要确保泥土不再下泻，可惜成效不彰，终于酿成71人丧生，数百人无家可归的惨剧。 今次顺天对开山泥倾泻，对上山坡同样在进行地盘工程。即使平时勘察安全的斜坡，当坡顶展开地盘工程，对斜坡稳定的影响，当局须重新评估，要求地盘增添足够的防护措施，以确保安全。今次事件显示有关方面低估了影响，须检讨现行法规的安全准则和检查工作，作出改善，避免倚靠幸运之神来避过灾难。由于恶劣天气仍然持续，市民近日行经山坡及大树时，亦宜提高警觉。 (A06)