港报社评：泻泥险成灾，风险防低估--星岛日报5月23日

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
天文台发出黑色暴雨警报后数分钟，观塘秀茂坪一处巴士总站和幼稚园对开的斜坡，即发生近年规模最大的护土墙崩塌山泥倾泻，行人路上堆填泥石高达两米，没有人活埋，没有人伤亡，纯属侥幸。 肇事山坡上正进行公屋地盘平整工程，当局须彻查工程有没有损害斜坡稳固，评估本港其他地区有没有斜坡面对同类风险，确保市民的生命安全。 事件中的安达臣道公屋地盘脚下，昨日凌晨四时许有两边发生山泥倾泻，现场人亦杳然，没有人遭击伤或活埋。如果发生晚几个小时，大量居民上班和上学，就可能变成伤亡惨重的灾难。 政府过去大力整治斜坡，近年已经再没有大规模死伤事件，最近一宗要追溯至1994年七月，西环观龙楼护土墙坍塌，五死三伤，事后发现那幅护土墙偷工减料，比原定厚度薄了七分之六。 当年六．一八雨灾，秀茂坪临屋区对上山坡，进行地盘工程，在灾难前两天，最接近地盘的居民已经发现有不少泥土冲下而报警，警方饬令地盘要确保泥土不再下泻，可惜成效不彰，终于酿成71人丧生，数百人无家可归的惨剧。 今次顺天对开山泥倾泻，对上山坡同样在进行地盘工程。即使平时勘察安全的斜坡，当坡顶展开地盘工程，对斜坡稳定的影响，当局须重新评估，要求地盘增添足够的防护措施，以确保安全。今次事件显示有关方面低估了影响，须检讨现行法规的安全准则和检查工作，作出改善，避免倚靠幸运之神来避过灾难。由于恶劣天气仍然持续，市民近日行经山坡及大树时，亦宜提高警觉。 (A06)
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路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。