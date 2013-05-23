更新版-新加坡经济：第一季GDP环比年率上修为成长1.8%，金融业提供支撑

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透新加坡5月23日 - 新加坡政府周四表示，今年国内经济成长料逐步改善。此前政府公布的数据显示，第一季经济呈现扩张，得益于金融服务业的强劲增长。
新加坡公布的第一季经季节调整国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长1.8%，较上年同期增长0.2%。路透调查受访分析师的预估分别为萎缩1.1%和下滑0.5%，前值分别为萎缩1.4%和下降0.6%。
表现最为亮眼的是金融保险行业，环比年率为成长50.6%，抵销了制造业环比年率萎缩12.3%的影响。
“尽管新加坡经济成长在第一季有所放慢，但预计今年余下时间内将逐步改善，”贸工部在声明中这样说道。
“外向型产业预计将随着外部需求的逐步复苏而趋于活跃，建筑和金融保险等重要服务行业将继续为成长提供支撑，”声明补充说。
贸工部重申2013年经济成长预估区间为1-3%。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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