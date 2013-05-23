港报社评：彻查人为事故，加强医疗监管 --文汇报5月23日

玛丽医院发生严重医疗事故，错误为58岁女病人移植血型不符合的心脏，导致病人情况严重需接受深切治疗，院方承认事故涉及人为失误，将成立小组调查成因。当局须彻查事故原因，查明责任，并从医疗流程管理体制入手，加强公立医院监督管理，堵塞漏洞，避免同类事件再次发生。 病人移植不同血型心脏的事故十分罕见，医院在多重覆核关卡下仍然出错，反映医院的管理和医疗人员处理手术的态度存在严重问题。在手术进行之前，亦至少有两次机会核对捐赠者与接受移植病人的血型，然而两名医生未能发现问题，及时停止手术，导致病人需额外进行抗排斥治疗，这显示有关医生专业疏忽，院方亦未能确保医生按程序仔细覆核资料。 错误移植器官，不但令病人出现排斥现象产生救治风险，而且浪费了宝贵器官和捐赠者的心意。有关事故涉及多重关卡出错，当局必须彻查事故原因，查明责任谁属，汲取教训，加强培训，提高医疗服务水平，确保管理程序到位。 公立医院近年医疗事故屡见不鲜，派错药、打错针、输错血、遗失婴屍等都令社会哗然，严重损害公立医院形象。其原因之一，是市民长期倚赖公共医疗系统，导致现行医疗制度的负担过重，影响服务质素。当局不应将今次事故当作个别事件处理，而应从宏观医疗流程和管理体制入手，检讨公立医院使用情况，检视医护人员人手，加强覆核程序，堵塞管理漏洞，提升服务质素，避免同类事件再发生。 (A06)