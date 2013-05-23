港报财经评论：华尔街以外的世界--信报5月23日

华尔街以外的世界/习广思

各国央行毋惧通胀，不怕泡沫，继续拥抱放水政策。日本央行议息后，行长黑田东彦表示，央行将密切关注日本政府债市走势，现时波动性较高，在必要时候会预防日债波动性过度扩散，可透过灵活性的市场操作来预防长期利率上涨。黑田续指，债息上升反映通胀预期和经济复苏，亦未影响企业投资。日本央行为了这场放水大计，日债息波动及回升，另一个解读是资金有可能开始撤出日债，转而流入日股炒作；而债息回升及波动，更多原因来自资金流，而不是对通胀预期的担心。日圆续弱，日股续升，但日央行无意改变市场预期。野村经济师辜朝明提醒黑田和安倍，小心放水放过笼。辜朝明话，日本正建立过去30年前所未有的通胀刺激计划，而且开始赢得信任，相信这个立场将会持续下去，日本亦将承受长债息急升的风险。

近月日圆贬值、日股涨升的惊人速度，令到放水放过笼的风险大增，央行应该有更好的沟通，调整放水步伐，以回应市场预期。安倍经济，其姿态及放水力度或可扭转长年累月的低迷经济。然而，结局会怎样，依然是一个未知数。大沽空家Kyle Bass继续看淡，预言日债迟早爆煲。他在最新访问中给了一个时间，就是两年。Bass透露，他向1,099位日本投资者做了一个调查，有朝一日，日债出现危机，他们会买抑或不买？有83%日本投资者回覆他们会走为上策。欧美股市继续造好，但恒指表现反覆，恒指昨天下跌105点，收报23,261点。大市成交额524亿港元，沽空比率9.2%。新股逐只上市，银河证券 挂牌，最高见5.9港元，收报5.62港元，有6%进账。

银河证券机构投资者超额认购8倍，公开认购超额29倍，新股除了炒概念，还要炒货源。在基金大户看好券商股，以及货源相对分散的情况下，短期有利收集炒作。大市强弱股份轮转，强势股急跌，反映资金开始流入弱势股，发掘另一批落后股份，近期大行落力唱好机械设备股、航运股，不无原因。昨日龙工 、东方海外 逆市涨升。绩优股中芯 率先跌稳，资金在股市内发掘回头牛，在落后股中发掘市场遗珠，市场寻宝游戏短期料持续。(B02)

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欧罗待贝南奇演说/苏子

欧罗兑英镑自3月27日略为跌破0.84关口，并低见0.8388后便成功止跌回稳，过去个多月来每当汇价跌至0.84关口附近便获得强劲承接力，但期间主要在0.84-0.86间横行上落，全无方向可言。本月10日欧罗兑英镑跌至0.8393低位后便再次止跌回稳，前天汇价已升破50天SMA的0.8497阻力收市，到昨天亚洲市汇价进一步突破20天保历加通道的0.852顶部阻力，已见有买盘继续追捧，已突破一个月的新高，暂时最高曾见0.8577，直迫上述横行区的0.86顶部阻力。

由于欧罗兑英镑目前的短线技术走势已出现突破讯号，故汇价稍后应有较高机会进一步升至上述横行阻力区以上。一旦欧罗兑英镑成功企稳在0.86关口以上波动及收市，相信今年4月17日所造的0.8637阻力应可轻易突破，从而令汇价随后朝着更关键的0.88阻力关口迈进。昨天已见明显转强的欧罗汇价已令欧罗兑日圆突破上周二的132.77高位，破位后暂时曾升至133.21的今年新高水平，即市升势看来仍有余未尽；美中不足的是，欧罗兑美元却未能在昨天欧洲市突破1.29╱1.293阻力区后更上层楼，高位仅触及1.2944后便已阻力重重。而欧罗兑美元未能在破位后出现显着的单边市，其实与市场正等待昨晚联储局主席贝南奇的证词演说内容，所以大部分汇市炒家不敢在破位后贸然采取追买策略有关。

留意贝南奇的演说内容，若未能成功令市场继续炒作联储局短期内会收水的话，届时美元汇价必然受压，因此欧罗兑美元可以向上作出重大突破，正式升回1.3心理关口以上。(B08)