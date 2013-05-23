重发-中国金融：今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消--国研中心专家

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
(重发以补齐最后一段背景)
路透上海5月23日 - 推进利率市场化是中国改革的必然方向。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消。
“当期金融改革的总体思路应当是围绕服务经济转型升级和全要素生产率提升来展开，“证券时报周四报导援引巴曙松在上海一论坛上的讲话称。
中国银行 行长李礼辉日前也曾建议取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行。
考虑到新一轮金融改革以提高金融资源配置效率与金融服务实体经济的功能为重点，巴曙松建议可以从七个方面为主要突破口：一是稳步推进利率和汇率市场化；二是推动资本项目可兑换进程，循序渐进推进人民币国际化。
此外，还包括完善金融市场体系、建立支持城镇化发展的金融体系、改善金融机构股权结构，完善公司治理，以及构建中央与地方分层有序的金融管理体系和完善金融宏观审慎监管制度框架等。
中国人民银行去年6月在宣布下调存贷款基准利率同时，决定将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍，将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。这标志着中国利率市场化改革迈出了实质性一步。之后在当年7月又将贷款利率浮动区间下限进一步调整为基准利率的0.7倍。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市