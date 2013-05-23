港报财经评论：当炒股遇火警，走得快好世界--经济日报5月23日

当炒股遇火警，走得快好世界/林瑞芬

港股昨日早市因天气恶劣休市，午市复市后，中、小型股走火警式急回，比恒指及国指跌幅为多。近日见“当炒股”一窝蜂回调，由手机零件制造股、燃气股、太阳能概念股、石油设备服务股，到国产电力股一散就是10%-20%，明显一轮中、小型震仓热。震仓之源，或与中国内地创业板指数被大炒上，引发市场人士关注风险有关，多家上市公司应深交所要求发风险指引，创业板指数昨急挫3.15%至1,039。据统计，虽然自去年12月4日起，上证只升17%，主板股份表现呆滞，但同期创业板指累积涨幅至近日高位达79%，尤其是近一个月，创业板指涨了22%。风险在于部分创业板股之质素及盈利能力低。据华泰证券发布研究指出，创业板一季度盈利49.2亿港元，同比下降1.6%，低于非金融企业5.2%的盈利增速。估值方面，创业板市值1.1万亿，占主板市值22.7万亿港元的5%，利润占比仅为0.9%。

炒创业板的大多是专业的私募基金，部分操作者也有染指香港的中、小型中资概念股份，两地炒作概念股也是互动性较强。中国内地创业板股有浓味，走火警，顺手走埋中资概念股不为奇！走火警下，一于走得快好世界，低捞决定，又是要做功课。已经上车，未知火势多大时，就要严守止蚀，如电力股，煤炭业太受伤，红利或随时逆转。

如果该股是具实质盈利支持的话，超买修正，等股价回调喘定，也可以考虑。如分析过的信利国际 ，近周由高位5.37港元回挫，昨低见4.22港元，曾回近21%，收4.51港元，即市跌势略止，但未肯定跌浪是否已止，惟肯定业绩仍理想。据最近刚公布的季绩表显示，1季度收入同比增长40%至33.86亿港港元，由于新增更多中高利润率产品贡献，净利润更有80%的增长，至1.717亿港元。依公司公布4月份的营收数据为15.7亿港元，相当于同比增长74%以上；在今年前四个月的累计营收又达49.56亿港港元，同比增长49%显示。

海通国际就认为，公司目前认为其2013年上半年将得80亿港元营收目标是可达，相当于至少50%的同比增长。按海通国际预测，信利今年度之每股盈利料为0.4166港元，增长62.3%，每股股息0.1623港元的话，现价4.51港元的预测PE及息率大概是10.8倍及3.6厘。估值论，4港元或以下算是吸引，至少息率逾4厘，PE不足10倍，后市续遇有恐慌惊骇，4港元或楼下收集，3.7港元止蚀，值博较高。(B05)

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四线汇聚，国指待变/余少文

国企指数近期回调，一如预期守11,000点，随着四线汇聚下，国指处于待变阶段。尽管高盛悉售工商银行 以及中国财险 供股，只要再没有利淡因素困扰，国指是有机会向上突破。阔别三年的黑雨重临，令港股只有半日市，国企指数先高后低，下跌30点或0.3%，收11,053点，半日成交额达126亿港元，不足四分一主板H股可以逆市上升；而红筹指数亦跌30点或0.7%，报4,435点，成交额55亿港元，能源类股份沽压较大。国指前周受制100天平均线回落，过去两周守提及的支持位11,000点，由于10天、20天、50天和100天平均线在10,884点至11,303点区间汇聚，反映指数处于待变格局，一旦放量升破100天平均线，可以上试3月反弹高位11,562点，然后是2月初下跌裂口12,116点至11,953点。

但国指待变可升可跌，若然跌穿50天平均线，则指数要下试俗称牛熊分界线的250天平均线和4月低位10,191点。只是目前没有重大的利好消息可以刺激大市向好，反而见个别金融股出现供股或策略性股东减持，若然市场能消化这些利淡消息，大市可重拾升势。尽管财险供股，部分证券商都认为财险供股并非意料之外，即使供股后，在摊薄效应下仍可维持其股本回报率达20%，加上其综合成本比率会继续优于同业，似乎供股消息对股价影响不会太大。至于高盛悉售所持有的工行股份，市场已预期高盛会减持，只是时间问题而已，当中见新加坡主权基金淡马锡接货，淡马锡持有多只内银股，反映新加坡资金看好内银股前景，加上高盛是最迟沽清策略性入股内银股股份的美资，从好的角度来看，反而可以消除策略性股东减持的忧虑，除非内银股出现重大事故，否则持四大行股份，最低限度也可以收5厘以上股息。

今年一直指出，内银股今年盈利会持续放缓，很大机会降至单位数，但只要盈利保持单位数增长，已经可以保住高息，若然新增贷款能强劲增长，也可抵销净息差回落压力，届时盈利增长有机会好过预期。而中国内地媒体引述消息指四大行截至周二止，5月首3周合计新增贷款2,330亿元人民币，如以四大行过去占整体新增贷款比例30%至40%计算，则金融机构5月新增贷款可能回升至9,000亿元人民币。(B06)