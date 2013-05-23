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债券 | 2013年 5月 23日 星期四 09:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月23日-5月30日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                
 日期   时间  国家    规模       发行细节
 5/23         日本               三个月期贴现国库券
 5/23         日本               流动性提升债券标售
 5/23         西班牙             公债标售
 5/27   1350  法国               国库券(BTF)标售
 5/28         意大利             零息/BTPEI债券
 5/28         日本               20年期公债
 5/28         美国               两年期公债
 5/29         意大利             国库券标售
 5/29         美国               五年期公债
 5/30         意大利             中长期公债
 5/30         日本               两年期公债
 5/30         日本               三个月期贴现国库券标
                                 售
 5/30         美国               七年期公债标售
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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