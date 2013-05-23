澳洲经济指标总览--5月23日

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月6日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差3.07 逆差1.78 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) -1% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月3日 (较前月) 3月 -0.4% +1.3% 就业市场(经季节调整) 6月13日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 +5.01 -3.12 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.45 -0.41 失业率 5.5% 5.6% 就业参与率 65.3% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 7月24日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 8月1日 进口物价(较前季) 第一季 持平 +0.3% 出口物价(较前季) +2.8% -2.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月4日 经常帐收支 第四季 赤字147 赤字150 商品与服务贸易收支 赤字55.53 赤字53.89 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月5日 (较前季) 第四季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +3.1% +3.1% (完)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。