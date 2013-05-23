企业并购：去年中国企业海外并购交易额创新高，更多民企出海--普华永道

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
路透上海5月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)最新报告指出，2012年中国企业海外并购额达到创纪录的652亿美元，过去五年内增加逾五倍。这一趋势呼应了全球跨境并购市场近年来出现的新动态--新兴市场企业对成熟市场的投资规模超过了反向投资。
报告显示，去年中国民营企业投资255亿美元于海外并购项目，在过去五年中增长600%以上。2008-2012年，民营企业每年单宗交易的平均金额由3,630万美元增长近四倍至1.78亿美元。不同于国企近年来不断投资海外能源领域，民企则积极引进工业科技和消费品相关业务。
报告预计，受政府政策的鼓励，中国民营企业未来将以海外投资作为途径，来获取技术、专业知识和渠道，并以此作为企业在国内外发展的重要策略。未来，在交易数量上中国民营企业将继续引领海外并购市场，但就交易金额而言，国有企业仍然将占主导地位。 报告称，近期民营企业开始关注海外的现代农业、媒体娱乐业项目，但不少这些行业的并购交易的最终目标是为了适应新兴市场增长的需求。
报告预计，对于中国企业，西方成熟市场如欧洲和北美未来仍是最受关注的境外投资目的地，因为成熟市场具有新兴市场所需要的先进技术和专业知识。不过，大洋洲、南美洲、非洲也开始成为中国企业海外并购的目的地。
报告显示，自2006年开始，更多收购资金由新兴市场投资者流向成熟市场，自2008年至2012年五年间，新兴市场投资者向成熟市场投资了1,610亿美元；其中中国已是金砖五国的领先者，去年中国占比达历史新高，近七成新兴市场对成熟市场的投资来自于中国。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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彭博周一援引美国财长被提名人努钦的话报导称，美元过强在短期内存在负面影响，令 美元承受额外压力。 同时拉高投资人避险情绪的是，特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国 占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。 “市场目前正在观望，观察特朗普上任后百日的表现，才能够进一步厘清他的政策及内 阁成员，市场将此视为主要风险。这一切都有可能导致市场波动加剧，”香港加拿大皇家银 行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 英镑兑美元 下跌0.3%，稍晚英国最高法院将做出裁决，内容将迫使政府在正式 启动退出欧盟谈判前先征得议会同意。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0739 1.0761 -0.20 +2.15 1.0513 美
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。