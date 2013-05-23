企业并购：去年中国企业海外并购交易额创新高，更多民企出海--普华永道

路透上海5月23日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)最新报告指出，2012年中国企业海外并购额达到创纪录的652亿美元，过去五年内增加逾五倍。这一趋势呼应了全球跨境并购市场近年来出现的新动态--新兴市场企业对成熟市场的投资规模超过了反向投资。

报告显示，去年中国民营企业投资255亿美元于海外并购项目，在过去五年中增长600%以上。2008-2012年，民营企业每年单宗交易的平均金额由3,630万美元增长近四倍至1.78亿美元。不同于国企近年来不断投资海外能源领域，民企则积极引进工业科技和消费品相关业务。

报告预计，受政府政策的鼓励，中国民营企业未来将以海外投资作为途径，来获取技术、专业知识和渠道，并以此作为企业在国内外发展的重要策略。未来，在交易数量上中国民营企业将继续引领海外并购市场，但就交易金额而言，国有企业仍然将占主导地位。 报告称，近期民营企业开始关注海外的现代农业、媒体娱乐业项目，但不少这些行业的并购交易的最终目标是为了适应新兴市场增长的需求。

报告预计，对于中国企业，西方成熟市场如欧洲和北美未来仍是最受关注的境外投资目的地，因为成熟市场具有新兴市场所需要的先进技术和专业知识。不过，大洋洲、南美洲、非洲也开始成为中国企业海外并购的目的地。