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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 15:27 BJT

背景资料: 中国人民银行二季度公开市场操作一览表

1、以下为中国人民银行2013年第二季度所发行的央行票据总额和收益率
    
    日期      发行量       三个月期(%)      预估值
          (亿元人民币) 
    
    5/9       100           2.9089        2.8%-2.9%居多 
    5/14      270           2.9089          持平
    5/16      170           2.9089          持平
    5/21      100           2.9089          持平
    5/23       60           2.9089          持平
    
2、以下为央行2013年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率
    
     日期    招标量      28天期(%)    91天期(%)
          (亿元人民币)

     4/2      300         2.75          --
     4/9      300         2.75          --
     4/11     460         2.75          --
     4/16     580         2.75          --
     4/18     430         2.75          --
     4/23     100         2.75          --
     4/25     180         2.75          --    
     5/2      300         2.75          --
     5/7      550         2.75          --
     5/9      370         2.75          --
     5/14     520         2.75          --
     5/16     400         2.75          --
     5/21      90         2.75          --
     5/23      50         2.75          --
    
  注: 浏览央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)

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